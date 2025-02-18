Konutta reel düşüş sürüyor

TCMB, ocak ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında arttı. Bu, aylık bazda Eylül 2023'ten bu yana en hızlı yükseliş oldu. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı. Böylece yıllık bazda 12 ay üst üste reel düşüş kaydedilmiş oldu.

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İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 5,7 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6, 36,6 ve 29,6 oranlarında artış gösterdi.