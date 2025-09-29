KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"GÜNDEMİMİZDE YİNE İÇ VE DIŞ POLİTİKAYA DAİR KRİTİK KONULAR VARDI"

Dün ebediyete irtihal eden Türk edebiyatının velüd kalemlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler Bey'i bir kez daha rahmetle yâdediyor, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü zirvesine katıldık. Filistin'in yanısıra, Lübnan, İran, Yemen ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Dostumuz kardeşimiz ve müttefikimiz Katar'la dayanışmamızı göstermesi açısından ziyaretimiz manidardı.