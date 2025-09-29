Habertürk
        SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları duyuruldu! 29 Eylül 2025 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nedir?

        Kabine Toplantısı kararları duyuruldu! İşte 29 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı sonuçları

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikası ve ekonomiye dair önemli kararlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki temaslarının yansımaları, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama gündeme geldi. İşte 29 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 19:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:17
