İşte hain saldırıdaki zincirleme bağlantılar!

Taksim’de geçtiğimiz Pazar günü yaşanan kanlı terör saldırısının ardından gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Olayla ilgili detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bazı şüphelilerin de yakalaması için çalışmalarını sürdürüyordu. O isimlerden biri, bombayı banka bırakan kadın teröristle İstanbul’a gelen karı-koca görünümünde yaşayan B.H. diğeri ise saldırının kilit ismi B.H.'yi'yi yurt dışına kaçması için birlikte Edirne’ye giden A.J. isimli insan kaçakçısıydı.
POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ
İddiaya göre, A.J.’nin kardeşi A.J., kadın terörist Ahlam Albasir’i Yunanistan’a kaçıracak isimdi. Kadın teröristi Esenler’den alan ve Küçükçekmece’ye bırakan kişi de A.J.’ydi.
İstanbul Polisi A.J.’yi saldırıdan yaklaşık 8 saat sonra gözaltına alındı. A.J. yakalanınca, bombacı kadın yurt dışına kaçamadan yakalandı. Bombacı kadının yakalanmasının A.J.'nin tespit edilmesi sayesinde gerçekleştiği ortaya çıktı.
SADECE HARF GRUPLARI BELİRLENDİ
Polis ekipleri saldırı sonrasında Ahlam Albasir’in beyaz renk bir araçla Esenler’den Küçükçekmece’ye gittiğini belirledi. Aracın belirlendiği görüntülerden otomobilin plakasındaki harf grupları belirlenebildi. Araç yabancılara verilen ME (Misafir araç) plakalıydı. Rakam grubu ise karanlık sebebiyle okunamıyordu.
MODELİ EŞLEŞEN 5 ARACA BAKILDI
Otomobilin marka ve model yılıyla eşleşen tüm ME plakalı araçlar incelendi. Araçların bulundukları iller tespit edildi. Şüpheli araç sayısı 5’e indi. O sürücülerin bilgisine başvuran polis şüphelinin A.J. olduğunu tespit etti.
ÖNCA KABUL ETMEDİ, SONRA ADRESİ VERDİ
Sorguya alınan A.J., Ahlam Albasir’i aracına aldığını yalanladı. Ancak yarım saatlik sorgu sırasında Albasir’i Esenler'den aldığını doğruladı. Polise farklı adresleri gösteren şüpheli 1.5 saat sonra doğru adresi gösterdi.
9 KİŞİLİK ŞOK EVDE YAKALANDI
Adrese baskın düzenlediğinde bombacı Ahlam Albasir’i 9 kişilik bir şok evinde yakaladı. Evdeki diğer kişilerin de Yunanistan’a kaçmak için bekletilen Suriyeliler olduğu öğrenildi.
KİLİT İSMİ EDİRNE’YE BIRAKTI
Polisin peşinde olduğu kilit isim B.H.'nin ise kadın terörist Ahlam Albasir ile Taksim’e geldiği öğrenildi. Y.E.K.’nin kullandığı korsan taksiyle Taksim’e giden B.H. iddiaya göre, Albasir’i bıraktıktan sonra aynı korsan taksiyle Taksim’den geri döndü. Daha sonra Esenler’de A.J. ile buluştu ve birlikte Edirne’ye gitti. Geri dönen şüpheli A.J. ise polis ekiplerince yakalandı.
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