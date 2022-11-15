Bakan Bozdağ: İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda gözaltı sayısı 50'ye çıktı

DHA

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıda gözaltı sayısı yükseldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 50'ye çıktığını söyledi. Bakan Bozdağ, "Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak." açıklamasında bulundu.

YARALILARIN SON DURUMU AÇIKLANDI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, terör saldırısında yaralananlara ilişkin, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58´e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda" dedi. CADDEDEKİ AĞAÇ VE BETON SAKSILAR KALDIRILDI Öte yanda dün akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılması için geçici olarak yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, yeniden yayaların kullanımına açıldı. AA'da yer alan habere göre, İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.

İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü. Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi. Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.