İstiklal'deki saldırının faili böyle yakalandı

AA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı saldırının faili gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin teröristi takibi sonucu yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.

AA'nın haberine göre; bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadın gece saatlerinde gözaltına alındı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Saldırı sonrası düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristin kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın yayınladığı görüntülerde, teröristin kaçma anı anbean görüntülendi.