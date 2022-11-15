Mahalle sakinleri o teröristi anlattı!

İstanbul'da pazar günü saat: 16.20'de İstiklal Caddesi'nde patlayan bomba, 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 81 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

AA'da yer alan habere göre Esenler'deki Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir süre kamufle olmak için çalıştığı sokak arasında bulunan tekstil atölyesinin bugün kapalı olduğu görülürken, mahalle sakinleri şüpheliyi anlattı.

"İLK OLARAK ATÖLYEDE KALDILAR"

Zanlının her sabah kahve içtiğini belirten Karadağ, "İlk geldiğinde karı koca kalacak yerleri olmadığı için tekstil atölyesinde kalıyorlardı.

"DİĞER ADAMI HİÇ GÖRMEDİM"

Yaklaşık 4 aydır çalışıyordu. Diğer adamı hiç görmedim" dedi. Karadağ, şüphelinin kimseyle fazla konuşmadığını ve dikkati çeken bir yönü bulunmadığını dile getirdi.

"ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERDEN TANIDIM"

Mahalle sakinlerinden Barış Özen de Ahlam Albashır'ı üzerindeki kıyafetlerden tanıdığını, olay günü de aynı giysilerin üzerinde olduğunu anlattı.

"ELİNDE BİR POŞET VARDI"

Zanlıyı cumartesi akşam saat 21.00 gibi gördüğünü kaydeden Özen, şöyle konuştu: "Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm. Akşam saat 21.30 civarı buraya geldi, kapıyı çalarken görmüştüm. Geldiğinde elinde bir poşet vardı."