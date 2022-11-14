Yüreğimiz kavruldu! 3 aileden 6 canı kopardılar!

AA

İstanbul Taksim'de dün saat: 16.20'de patlayan bomba yüreklerimizi yaktı. Hain saldırıda 3 aileden 6 kişi hayatlarını kaybetti. Hastanelerde tedavi altına alınan 81 yaralıdan ise 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin.

ANNE KIZ BOMBANIN KURBANI OLDU

Saldırıda 38 yaşındaki Arzu Özsoy, kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar ile İstiklal Caddesi'nde yürürken hayatlarını kaybetti.

BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenilen Yusuf Meydan (34) da, kızı 9 yaşındaki Ecrin ile güzel bir pazar günü geçirmek için Taksim'deydi. Baba ile kızı, sivilleri hedef alan hainler hayattan kopardı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Taksim saldırısında yüreklerimizi yakan bir de çift vardı. 40 yaşındaki Adem Topkara ise 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara ile hayatını kaybetti.