Terör şehitleri anılıyor! İstiklal'e kırmızı karanfil

AA

İstanbul Taksim'de dün saat 16.20'de patlayan bomba yüreklerimizi yakarken, 6 vatandaşımızı ise hayattan kopardı.

VATANDAŞLAR OLAY YERİNİ ZİYARET EDİYOR AA'da yer alan habere göre bu sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş olayın yaşandığı yere geldi.

TERÖR SALDIRISI LANETLENDİ Hayatlarını kaybedenlerin anısına hazırlanan alana kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, hain saldırı ve terörü lanetledi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANINDAN KARANFİL Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.

"MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ BOZAMAYACAKLAR" DHA'da yer alan habere göre Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin yakınlarına, ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum. İstiklal Caddemiz Beyoğlu'muzun, İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin göz bebeği. Bu hain saldırıyı yapmak isteyenler ülkemizin, milletimizin, birliğini, bütünlüğünü, hedef almak istemektedirler ama şunu ifade etmek istiyorum ki birliğimizi, bütünlüğümüzü, bozamayacaklar" dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİKLE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ" Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "İstiklal hikayemizin ismini taşıyan İstiklal Caddesi'nde dün hain bir bombalı saldırı gerçekleşti. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.