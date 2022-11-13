İstiklal Caddesi'nde patlama! Çok sayıda yaralı var

AA'da yer alan habere göre, Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

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