İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığı öğrenildi.İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığı öğrenildi.

İnternet kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı erişim kesintisinin, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan yayın yasağının ardından devreye alındığı gözlemlendi.

Küresel internet kesintilerini izleyen NetBlocks'un ölçümlerine göre sosyal medya ve iletişim platformlarından Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ve bazı Telegram sunucularına Türkiye’den erişimde kısıtlamalar olduğu belirtiliyor.

BTK tarafından söz konusu sosyal medya platformlarına erişimde ülke genelinde bant daraltılması yapıldığı ifade edilirken, NetBlocksun Türkiye genelinde 50 noktada aldığı veriler de internet servis sağlayıcılarının sosyal medya platformlarına erişim sağlanamadığını gösterdi.

Yaşanan erişim sorunları NetBlocks’un verilerine şöyle yansıdı:

OLUMSUZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.