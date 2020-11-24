Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; merkez üssü Yakaören olan Isparta'da 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 24 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 KASIM 2020



2020.11.24 10:22:31 37.9622 26.6427 5.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 09:58:43 38.5847 39.6702 15.6 -.- 2.0 -.- KUMLA-(ELAZIG) İlksel

2020.11.24 09:16:53 37.8967 26.8652 15.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 09:11:40 37.4870 37.1540 6.4 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.11.24 08:59:05 37.9545 26.1485 12.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 08:49:13 38.5202 39.2932 5.0 -.- 3.2 3.3 ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.11.24 07:14:39 37.8625 26.8195 5.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 06:39:28 37.8212 27.0607 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 05:28:38 41.3652 33.6157 11.3 -.- 2.4 -.- KAVAKKOY-(KASTAMONU) İlksel

2020.11.24 05:17:59 37.9193 26.7577 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 05:15:55 39.1985 39.8213 5.0 -.- 1.5 -.- KAPIBASI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

2020.11.24 05:07:25 35.8220 30.9125 17.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.24 05:00:12 37.8450 26.5068 8.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 04:50:52 37.9157 26.6790 4.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 04:47:58 37.9583 27.1322 11.0 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 04:45:30 37.8785 26.7158 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 03:43:55 37.9400 27.0542 2.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:36:45 37.7982 26.9235 12.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:12:28 37.9293 26.9080 3.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:09:17 37.8493 26.8020 16.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 02:35:18 37.8970 26.6683 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 02:16:58 37.8272 26.9127 7.7 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 02:00:05 37.8987 26.4885 11.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 01:56:58 37.9560 26.7898 26.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 01:50:39 37.8730 27.5860 2.8 -.- 1.6 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.11.24 01:29:52 37.9383 27.0302 8.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 01:21:11 40.1672 31.7160 3.2 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.11.24 00:30:50 37.8650 26.8880 14.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 00:07:23 37.8028 25.6350 27.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.23 23:57:49 37.7973 29.6462 8.7 -.- 2.4 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.11.23 23:36:08 37.8495 26.8665 18.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 23:33:42 37.7638 26.9922 8.8 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.23 23:14:39 37.7845 26.1498 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel