İçişleri Sözcüsü: Konteyner kent 19 gün sonra hazır

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, deprem bölgesi ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah" ifadelerini kullandı.