Suriye'nin Halep şehrinde şiddetli patlamalar duyuldu. Patlamaların nedeninin İsrail hava saldırısı olduğu bildirildi. Patlama anına ilişkin görüntüler yerel basın tarafından yayınlandı.

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İsrail'in Halep'in Sefire kasabasında bulunan askeri tesisleri, bilimsel araştırmalar yapan bir merkezi ve silah depolarını vurduğu ifade edildi.

İlk belirlemelere göre, düzenlenen beş saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.