Güney Kore merkezli Lotte Chemical Group, 2011 yılında kurulan Türk kuvars yüzey ürünleri üreticisi Belenco'nun yüzde 72.5'ini 125 milyar won, yaklaşık 112 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Lotte yetkilileri tarafından Kore basınına yapılan açıklamada "Belenco satın alması bu yılın büyüme stratejilerinin ilk sonucu." denildi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Türkiye'nin en büyük tasarımlanmış taş üreticisi olan Belenco hamlesiyle Lotte Grubu, dünyanın ilk 5 üreticisinden biri konumuna yükselecek.

Güney Koreli grubun işlemi Lotte Advanced Materials üzerinden satın almayı gerçekleştirileceği açıklandı.

İki hatta 230 bin parça üretim kapasitesi olan Belenco, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 19 bin metrekaresi kapalı, 36 bin metrekaresi açık alandaki tesislerinde faaliyet gösteriyor. Belenco, geçen sene Türkiye'de ilk defa robot kolla kuvars yüzey ürünleri ürettiğini de açıklamıştı.

Kuvars bazlı tasarımlanmış taşlar mutfak ve banyo tezgahları, zeminler, duvar ve öncephe kaplamaları başta olmak üzere inşaat ve içmimarinin pek çok alanında kullanılıyor.

Belenco'nun müşterileri arasında Türkiye'nin pek çok önde gelen markasının yanı sıra Starbucks, Sheraton, Rixos gibi uluslararası şirketler de bulunuyor