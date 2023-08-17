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        Haberler Gündem 3. Sayfa DENİZ ÖLÜM GETİRDİ! Son dakika haberler: Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş! - Mersin haberler

        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!

        Mersin'de 2 gün önce, iki arkadaşın denizde boğulmasının ardından büyük bir acı daha yaşandı. 19 yaşındaki Esra Bucuka ve 15 yaşındaki kardeşi Melek Bucuka dalgalara kapıldı. İki kardeş hayatlarını kaybederken yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 08:42
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        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
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        Mersin´in Tarsus ilçesi ile Adana'nın Tuzla Mahallesi arasındaki bölgede iki gün önce, denize giren Necati Kışoğlu (68) ile Ramazan Balyoz'un (30), dalgalara kapılıp hayatlarını kaybetmesinin ardından yine yürekleri yakan bir haber geldi.

        4 KİŞİLİK AİLEYİ DALGALAR SÜRÜKLEDİ

        AA ve İHA'da yer alan habere göre Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu sahilinde 4 kişilik aile denize girdi. Ailenin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İKİ KIZ KARDEŞ BOĞULDU

        Dalgalar tarafından denize sürüklenen aileden Hakan Altundağı ile eşi Kübra Altundağı, durumu fark eden çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Ancak iki kız kardeş, Esra Bucuka (19) ile Melek Bucuka (15) boğularak hayatını kaybetti.

        İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Kız kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, boğulmak üzereyken kurtarılan Hakan Altundağı ile eşinin ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Kız kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.​​​​​​​ Yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu! Haberi Görüntüle
        #Mersin
        #Son dakika haberler
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