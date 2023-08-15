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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu! - Öne Çıkan Haberler

        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün serinlemek için girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan 68 yaşındaki Necati Kışoğlu´nun ardından 30 yaşındaki Ramazan Balyoz'un da cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:09
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        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
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        Mersin´in Tarsus ilçesi ile Adana'nın Tuzla Mahallesi arasındaki bölgede dün, denize giren Necati Kışoğlu (68) ile Ramazan Balyoz (30), dalgalara kapıldı.

        GÖZDEN KAYBOLDULAR

        Necati Kışoğlu, 68 yaşındaydı.
        Necati Kışoğlu, 68 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Kışoğlu ve Balyoz, gözden kayboldu.

        DÜN BİR CANSIZ BEDEN BULUNMUŞTU

        Ramazan Balyoz, 30 yaşındaydı.
        Ramazan Balyoz, 30 yaşındaydı.

        Sahildeki tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla dün Kışoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

        AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Devam eden arama çalışmalarında bir gün sonra Balyoz'un da cansız bedenine ulaşıldı. Balyoz'un cansız bedeni denizden çıkartılırken, ailesi sinir krizi geçirdi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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