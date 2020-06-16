İHA

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında Kastamonu’da cezaevlerinde görev yapan infaz ve koruma memurları, idari izne gönderilmişti.

İHA'nın haberine göre, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla idari izinde olan memurlar tekrar göreve çağrıldı. İdari izinden dönen infaz ve koruma memurları, virüs tedbirleri kapsamında bir yurtta 14 gün süreyle karantina altına alındı. Yurda alınırken yapılan ilk testlerinde sonuçları negatif çıkan gardiyanlardan 8 kişinin son yapılan testleri ise pozitif çıktı.

Yurtta karantina altında kaldıkları sırada testleri pozitif çıkan 8 infaz ve koruma memuru, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, idari izinden dönen gardiyanların kaldıkları yurtta geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı. Dezenfekte çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte idari izinden çağrılan diğer infaz ve koruma memurları da tekrar aynı yurtta karantina altına alındı. Ayrıca yurtta kalan ve testleri pozitif çıkan infaz ve koruma memurlarının, cezaevlerinde görev almadıkları öğrenildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!