Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Darıca ilçesinde N.Y.´nin evine operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, evde yapılan aramada 2 kilo 995 gram esrar ele geçilirken, bodrumda uyuşturucu yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlendi. N.Y., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.