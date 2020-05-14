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HaberlerDövizSon dakika haberler: Dolar/TL mayıs ayındaki kayıplarını sildi! 14 Mayıs dolar kuru

Dolar, 7 TL altında tutundu

Dolar/TL ise geçen hafta 7.2690 ile yinelediği tarihi zirvesinin 7 seviyesinin altına kadar geriledikten sonra 6.95 - 7 bandında tutunarak yatay bir seyir izliyor. Fed Başkanı Powell'ın negatif faiz konusunu reddetmesinin ardından piyasalarda rezerv kaybı ve swap görüşmeleri izleniyor. 14 Mayıs günü dolar/TL 6.9705'ten el değiştirerek güne başladı

14.05.2020 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL
dolar
Reuters / HABERTURK.COM

Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile tarihi zirvesini yinelemesinin ardından BDDK'nın üç bankaya TL işlem yasağı getirme kararı sonrası ve gelişmekte olan ülkere yönelik risk iştahının artması ve para girişiyle dolar/TL de paralel olarak 7'nin altına kadar geriledi.

Analistler piyasada yeni bir swap anlaşması sağlanıp sağlanmayacağı yakından takip edildiğini belirterek Fed'in bu konuda gönülsüz olduğunu ve artık Japonya, Çin, İngiltere, Katar gibi diğer merkez bankalarından gelebilecek bir kaynağın izlendiğini söylüyor.

14 Mayıs günü dolar/TL 6.9705'ten işlem görerek güne başladı

Olası bir kaynağın TL'ye pozitif yansıyabileceği belirtilirken New York Fed eski başkanı William Dudley'den, ekonomik zorlukları ve ABD ile inişli çıkışlı diplomatik ilişkileri göz önüne alındığında Türkiye'nin dış nakit ihtiyaçlarını Fed'in gidermesinin muhtemel olmadığına yönelik bir açıklama geldi.

Piyasaların gündemindeki bir diğer konu da TCMB rezervleri.

TCMB verilere göre toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri $21.6 milyar düşüşle $86.2 milyara geriledi.

TCMB'nin 1 Mayıs ile biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolar ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kaldı. 20 Mart ile biten haftada rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu.

Rezervlerin Mart sonunda ve Nisan ayında sert düşüş göstermesine karşın 1 Mayıs ile biten haftada rezerv kayıplarının hız kesmesi piyasalarda yakından takip ediliyor. ,

Kayıpların düşük bir hızda mı devam edeceği yoksa yeniden mi hızlanacağı yakından izleniyor.

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