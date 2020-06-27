Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne canlı bağlantıyla katılıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması için yeterince önem göstermedi. Ergene'nin su kalitesi bozuldu. 2003 yılında kirlenme ciddi boyutlara ulaştı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. Yaklaşık 2.5 milyarlık bir kaynakla planı hayata geçirdi. Plan kapsamında 395 km'lik dereyatağı temizlendi. Taşkınlar için önlemler alındı.
- 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinden 24ü hizmete girdi.
- Ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz. 1300'den fazla fabrika projeye dahil olacak.
- Salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum. Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi sıçramanın eşiğinde olduğunu işaret ediyor. Hedeflerimize doğru yürümekte kararlıyız.
- Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende Türkiye'nin önü açık görünüyor. Salgına rağmen ilk 5 ayda 520 yeni fabrika açıldı. Gıdadan kimyaya, mobilyadan makine imalatına varıncaya dek özel sektörümüz 8 milyar liralık yatırım yaptı. Özel sektörün yatırımlarını desteklemek üzere 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yatırımlar hayata geçince 110 bin vatandaşımıza istihdam şansı doğacaktır.
- Haziran ayının ilk 3 haftalık ihracat verileri mayıs ayına göre yüzde 25 daha fazladır. Dış piyasalardaki toparlanma inşallah bize sipariş ve talep artışı olarak dönecektir. Yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz
- Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimiz kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı bir sisteme bağlamaktır.
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