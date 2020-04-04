Son dakika haberler... Cenazelerle ilgili çok önemli açıklama! - Haberler

AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da hayatını kaybedip memleketinde defnedilmek istenenlerle ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir" dedi.

"4 KİŞİ İÇİN SEYAHAT İZNİ VERİLECEK"

AA'da yer alan haberde Vali Yerlikaya, "Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.