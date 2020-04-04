Son dakika: İstanbul’a giriş çıkış yasak mı? Gelenler böyle geri gitti...

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul’da saat 00.00’ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı.

SİLİVRİ'DEN GERİ GÖNDERİLDİLER

İHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor.

Bu kapsamda, Silivri Gümüşyaka mevkiinde Tekirdağ yönünden gelen sürücülere yönelik önlem alan jandarma ve polis ekipleri, gerekli istisnaları taşımayan özel araç sahiplerini geri gönderdi.

"TEK SORUNUMUZ MASKE BULMAK"

Ekipler, tek tek araçları durdurarak sürücülere haklı bir nedenlerinin olup olmadığını sordu.

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Bir sürücü, “Uygulama yapılması normal. Vakaları hepimiz biliyoruz” dedi. Bir başka sürücü ise, “Bu şekilde daha güzel oluyor. Tek sorumuz maske bulmakta zorlanıyoruz. Bazı şeylerde bilinçli olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.