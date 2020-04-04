AA

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş çıkış yasağı başladı.

Genelgeye göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklanan istisnalar dışında diğer tüm araçların kente giriş ve çıkışının durdurulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadesini kullandı.

TEKİRDAĞ'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU

Tekirdağ'da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.

SAMSUN'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA YOL KONTROLLERİ BAŞLADI

Samsun'un sınırları olan Ankara istikametindeki Havza, Ordu tarafındaki Terme ve Sinop yönündeki Yakakent ilçelerinde bulunan uygulama noktalarından kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek.