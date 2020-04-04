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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, 22 ve 23. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili ve 58, 59 ile 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı yapan Hilmi Güler'in, koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altındaki gençlere yönelik alınan sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

"ŞİMDİ HESAPLAŞMA ZAMANI"

65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Güler, Twitter'dan, "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" diyerek esprili bir paylaşımda buldu.

SOS YAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Güler'in paylaşımı on binlerce kişi tarafından beğeni alırken, sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte Güler'in o paylaşımı...