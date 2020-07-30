İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs(Covid-19) tedbirleri gözardı edilerek plajda köpüklü parti düzenlendi. Rize’nin Çayeli ilçesindeki bir plajda yapılan köpüklü partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı, plaja gelen vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

İHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle harekete geçen Rize Valiliği plajı tespit ederek, köpüklü partiyi organize eden işletme sahiplerine idari para cezası uyguladı.

Rize Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbirleri hiçe sayarak parti organize eden işletme sahipleri, plaja gelen misafirlerin horon oynamasına da izin verdi. İşletmenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin açıklamada kısmına “Korona temizlik partisi” yazılması vatandaşların tepkisini çekti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, kurallara hiçe sayan işletmelere gerekli idari para cezaları uyguladıklarını belirterek, “Rize genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarımıza sıklıkla devam ediyoruz.

Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonrada tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsemma göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

"VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞLAR BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Bugün yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Çeber, "Sosyal hareketlilik arttı. Kontrollü sosyal hayat dediğimiz ikinci etap her yerde uygulanmaya başlandı. Tam olarak rayına koyduk diyemiyoruz. Rize'de de bunu söyleyemiyoruz. Vaka sayılarımızda artış var. İlimizde 220 civarında vakamız olduğunu söyleyebiliriz. 5 yoğun hasta vakamız var. Bunlardan ikisi entübe durumunda. Onun dışındaki hastalarımızın genel sağlık durumları iyi." dedi.

AA'nın haberine göre Çeber, bugün yaptığı açıklamada da son zamanlardaki vaka sayısındaki artışların kendilerini endişelendirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kontrollü sosyal hayat dediğimiz aşamayla devletin yapacağı yüzde 15-20 ise vatandaşlarımızın sorumluluğu yüzde 80'lerde. Kendi imkanlarımızla camilerden anonslar yaptırıyoruz. Jandarma ve polis araçlarımız sürekli uyarıyor. Vatandaşlarımızdan çok daha fazla özen ve dikkat istiyorum. Hastalık aynı hastalık, risk aynı risk, süreç aynı süreç ve devam ediyor.

Akşama kadar aynı mücadeleyi veriyorsunuz ve akşam eve gidiyorsunuz, sosyal medyada ya da televizyon izliyorsunuz. Deniyor ki 'Plajda insanlar köpük partisi yapıyor. Organizasyonda herkes el ele horon ediyor.' Bunu düşünün. Moraliniz nasıl bozulur bir hekim olsanız? Rizeli hemşehrilerime de yapılan bir saygısızlık. Çünkü siz bu dikkati ve özeni göstermediğiniz zaman sadece kendiniz etkilenmiyorsunuz. Diğer insanlar da etkileniyor. Ciddi bir hukuki vebale giriyorsunuz. Bunun cezalarını yazıyoruz. Dinen de ciddi bir vebale girdiğimizi değerlendiriyorum."

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