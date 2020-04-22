Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında petrol ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Brent petrol, 16 dolardan işlem görüyor. Petrolü, akaryakıt fiyatları izledi.

Küresel piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan 146 dolara, motorinin tonu 237 dolardan 192 dolara geriledi. Bu gelişmeye bağlı olarak motorinde 41, benzinde 31 kuruş indirim hesaplanıyor.

Bu indirimin ardından benzinin litresi (şehir ve akaryakıt dağıtım şirketlerinde küçük farklar olabilir) 4 TL 97 kuruşa, motorinin litresi de 4 TL 86 kuruşa kadar inecek. Peki, TÜPRAŞ çıkışlı benzinin litre fiyatı ne olacak? Benzinin (ÖTV+KDV, TÜPRAŞ, dağıtım şirketi ve akaryakıt şirketleri payları hariç) litre fiyatı 70-75 kuruşa kadar gerileyecek.

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