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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda tasaruf konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. Kamuda tasarruf öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:19
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        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kabine Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

        Yılmaz konuşmasında "Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Bakın işte normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi bu süreçte" ifadelerini kullandı.

        Seçim sonrası atılacak reform adımlarına da değinen Yılmaz "Seçimsiz bir döneme girmiş olduk. Bu hakikaten büyük bir fırsat penceresi. Seçimsiz 4 küsur yılımız var. Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından bir imkan sunuyor. Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Bu da yapısal bazı dönüşümlerle; sanayide verimliliği arttırma, rekabet gücünü arttırma, dijitalleşme, yeşil dönüşümle olabilecek bir şey. Bir taraftan da çok daha verimli işleyen bir kamu yönetimi sistemi, bürokrasinin daha da sadeleştirilmesi, etkinleştirilmesi gibi birçok boyutu var işin. Orta Vadeli Program'da aslında bu çerçeve var. Dolayısıyla bunu uygun bir zamanlamayla, çalışmalar olgunlaştıkça, peyderpey hayata geçireceğiz. Bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündemi yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği arttırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacak" dedi.

        Tasarrufla ilgili 15 maddelik tasarruf paketi getirilmesi gündemine ilişkin konuşan Yılmaz "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma. Yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var" ifadelerini kullandı.

        "Epeyce bir mesafe alındı. Mehmet Bey'in yurt dışı programı var, bu dönüşünde ilgili diğer kurumlarımızla birlikte bir araya gelip sonuçlandıracağız" diyen Yılmaz "Yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da var. Konusuna göre, yani genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var. Yasayla olan kısımlar da olabilir tabii" dedi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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