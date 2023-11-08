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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay için verdiği ihlal kararına uymadı. Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için karar Meclis Başkanlığı’na gönderildi. Yargıtay kararında Türk yargı tarihe geçecek bir hükme de yer verdi. AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Tip Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi 25 Ekim’de hak ihlali kararı vermişti. Bu karar sonrası gözler tahliye için yerel mahkemeye çevrildi. Ama mahkeme dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyada nihai kararı verdi, daire Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına uymadı. Can Atalay’ı tahliye etmedi. Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için karar Meclis Başkanlığı’na gönderildi. Anayasa Mahkemesi’nin yetkisini aştığına belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay kararına imza atan AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Karar bu yönüyle yargı tarihine geçti.