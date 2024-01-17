Uzay yolculuğu yarına ertelendi

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, yarına ertelendi. Yolculuğun yarın Türkiye saati ile 00.49'da yapılacağı öğrenildi.

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BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ertelemeyle ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi.



Hedeflenen fırlatma zamanı:

19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile)



Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.



Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla… https://t.co/TxKmFAHeFp — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 17, 2024

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Ayrıntılar gelecek...