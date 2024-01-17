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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uzay yolculuğu yarına ertelendi - Son dakika haberleri - Teknoloji Haberleri

        Son dakika haberi Uzay yolculuğu yarına ertelendi

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 19 Ocak'a (yarına) ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:58
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        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, yarına ertelendi. Yolculuğun yarın Türkiye saati ile 00.49'da yapılacağı öğrenildi.

        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı Haberi Görüntüle

        BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ertelemeyle ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz.

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        Ayrıntılar gelecek...

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