Ücretlerde vergi istisnasında kapsam genişletilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda (AÜTK) tüm ücretle çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılması konusunda uzlaşma sağlandı. Ancak, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ve arkadaşlarının imzasıyla geçen hafta Cuma akşamı TBMM Başkanlığına sunulan 13 maddelik kanun teklifinde, vergi istisnası sadece asgari ücretliler ile sınırlandırıldı.
Komisyonda işçi ve işvereni temsil eden TÜRK – İŞ ve Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Cuma gecesinden itibaren başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olmak üzere hükümet yetkililerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda uzlaşmaya varıldığı şekilde tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılması konusunda taleplerini ilettiler. TÜRK – İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç bugün de AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri ile görüşerek kanun teklifinin düzeltilmesini istediler.
ELİTAŞ KOMİSYONA BİLGİ VERDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam ederken salona geldi. Elitaş söz isteyerek, alınan yeni karar hakkında bilgi verdi.
Elitaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamanın doğru olduğunu belirtti. Elitaş, kanun teklifinin pazartesi (bugün) Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülebilmesi için Cuma günü hemen TBMM Başkanlığına sunmaları gerektiğini, o nedenle vergi istisnasının sadece asgari ücretliler ile sınırlandıran haliyle teklif verildiğini ifade etti. Elitaş, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları istişare sonunda vergi istisnasının 18.5 milyon işçi ve memuru kapsaması kararı aldıklarını söyledi.
İŞÇİ VE MEMURUN TOPLAM MALİYETİ 37.6 MİLYAR LİRA
Mustafa Elitaş, görüşmeler sırasında verilecek önerge ile işçi ve memur tüm çalışanların brüt kazançlarının 5004 liraya kadar olan kısmının gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olacağını belirtti. Bu düzenlemenin hazineye maliyetine ilişkin etki analizi hakkında bilgi veren Elitaş, Türkiye’de şu an 6 milyon 90 bin asgari ücretli bulunduğunu, yeni asgari ücret kapsamına girecek kişi sayısının ise 8 milyon 900 bine ulaşacağını ifade etti. Elitaş, vergi muafiyeti sadece asgari ücretle çalışanlar ile sınırlı kalsaydı maliyetin 17.5 milyar lira olacağını belirtti. Ancak, 15.3 milyon işçinin tamamının vergi istisnası kapsamına alınmasının 31.1 milyar liralık maliyeti olacağını kaydeden Elitaş, 3.2 milyon memur da dahil edildiğinde düzenlemenin toplam maliyetinin 37.6 milyar lira olacağını söyledi.
AGİ KALKIYOR
İşçi ve memur tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılması nedeniyle asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması da tarihe karışacak. Asgari ücretin üzerinde geliri olanlar da dahil olmak üzere herkes için AGİ uygulaması sona erecek. Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimini düzenleyen 32. Maddesi tümüyle yürürlükten kaldırılacak.
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