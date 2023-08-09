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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: TMO silosundaki patlamadan acı haber!

        Son dakika haberi TMO silosundaki patlamadan acı haber!

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:51
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        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
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        Kocaeli'de TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        AA'da yer alan habere göre patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

        İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

        Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama! Haberi Görüntüle
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