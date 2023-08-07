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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre ilçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu. Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, TMO silolarında patlama yaşandığının iletildiğini belirterek, "Bütün arama kurtarma ekiplerini yönlendirdik. Yaralılar olduğu yönünde bilgi var. Ben de bölgeye seyir halindeyim." dedi. AFAD: BİR KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDI AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bugün, saat 14.50 sıralarında, liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda meydana gelen yangına AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. AKOM’dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı. BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine yönlendirilmiştir. İstanbul Kuruçeşme’de bulunan Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz ve Tuzla’da konuşlu bulunan Şark römorkörümüz kalkışa hazır beklemektedir. Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. TMO silolarında yaşanan patlamanın kıyıdan içeride olması dolayısıyla KIYEM-3 botumuz olay yerinde hazır bir şekilde beklemektedir" denildi.

"İKİSİ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI" Kocaeli Valisi Seddar Yavuz son yaptığı açıklamada da, "Olayda 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Şu anda enkaz altında kimsenin olmadığını değerlendiriyoruz. Patlamanın buğday sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu biliyoruz. Şu anda bu konuda yeni bir patlama riski öngörmüyoruz. Ancak bu konuda tedbirlerimizi aldık" ifadelerini kullandı. "YARALI 3-4 ARKADAŞIMIZI HASTANEYE GÖNDERDİK" Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu." diye konuştu. REKLAM