06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını açıklarken TFF'nin sosyal medya hesabından 19.05'te yapılan paylaşım, Galatasaray camiasının tepkisini çekmişti.
Fatih Terim'in 4, Ümit Davala'nın 3 maç ceza aldığı kararın 19.05'te paylaşılması, Galatasaray'ın kuruluş yılına gönderme olarak yorumlanırken TFF bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada "Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır." denilirken açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 05.09.2019 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan kararların kamuoyuna duyurulma saati ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.
Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.
'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir.
Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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