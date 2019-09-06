06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e PFDK'nın Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle verdiği 4 maçlık ceza gündemdeki yerini korurken sarı-kırmızılılar, karara büyük tepki gösterdi.
Başkan Mustafa Cengiz, karar sonrası soluğu GSTV'de alırken "Hocamıza verilen cezayı asla onaylamıyoruz. Yanlış hesabın, yanlış kararın bir şekilde düzeltileceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Tahkim'de çok ciddi hukukçuların olduğunu biliyorum. Böyle bir ceza bana inandırıcı gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar, itiraz için hemen harekete geçti. Hukukçular, emsal açıklamaları tespit ederken itirazın bu örneklerle yapılacağı kaydedildi.
"SİLAHIM OLSA HAKEMİ VURURDUM!"
Galatasaray'ın örnek göstereceği ilk açıklama, geçen sezonki Rizespor - Galatasaray maçının ardından Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal'ın sarf ettiği sözler... Hakem Serkan Çınar'ın kararlarına tepki gösteren Kartal, "Silahım olsa hakemi vururdum" ifadesini kullanmıştı. PFDK da Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti verirken bu cezanın az olduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı.
"KURGULANMIŞ BİR DÜZEN VAR!"
Galatasaray'ın hazırladığı itiraz dosyasındaki diğer örnekler ise ceza verilmeyen açıklamalar. Bunlardan ilki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mayıs ayında yaptığı "Kurgulanmış bir düzen var" açıklaması...
"HAKEMLERE HAKKIMIZ HARAM OLSUN"
Yine geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in "Hakemlere hakkımız haram olsun. Sezon sonunda Allah göstermesin, ligden düşersek biz değil Türk futbolu küme düşecek" ifadeleri de dosyada yer alacak.
" TFF'YE VERDİĞİMİZ SÜRE BİTTİ"
Aslan'ın itirazdaki son örneği ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar. Orman, Fatih Terim'e gönderme yaparak "Bu işin çözümü için TFF'ye süre verdik ama bu süre artık bitti. Eğer bu işin önünü kesemezlerse biz de bu düzene uyacağız" demişti.
19.05'TE AÇIKLANMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın TFF'nin resmi Twitter hesabından saat 19.05'te paylaşılması sarı-kırmızılıların tepkisini çeken bir başka husus oldu. Sosyal medyada taraftarlar, bu duruma isyan ederken deneyimli çalıştırıcının kızı Merve Terim, "Cezanın 19.05'te açıklanması tesadüf değil sanırım. Organize kötülüğün profesyonelleşmiş hali dediği tam da bu!" ifadelerini kullandı.
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