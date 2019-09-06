06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Kayserispor maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK 4 maç ceza verirken kararın yankıları devam ediyor.
Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamayacak olan tecrübeli çalıştırıcı için sarı-kırmızılılar, detaylı bir itiraz hazırlığına girişirken Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre son dönemde Galatasaray yedek kulübesine verilen cezaların miktarı dikkat çekti.
DERBİDE 18 MAÇLIK FATURA
Geçtiğimiz sezon kasım ayında Türk Telekom Stadı'nda oynanan olaylı Fenerbahçe maçının ardından Fatih Terim'e 7 maç, yardımcı antrenör Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verilirken Terim'in derbinin hemen ertesinde oynanan Schalke maçı öncesi yaptığı açıklamalar için de artı 3 maç cezaya hükmedilmişti.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 12 MAÇ
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonunun belirlendiği Galatasaray - Başakşehir maçı da yüksek tansiyonda geçerken yaşananlardan ötürü Fatih Terim'e 3 maç, Hasan Şaş'a 8 maç, Ümit Davala'ya ise 1 maç men cezası verilmişti.
KAYSERİ'DE TERİM'E 4, DAVALA'YA 3
Bu sezona cezalı başlayan Terim, Konyaspor maçıyla takımının başına dönerken Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tekrar kulübeden ayrı kalacak. PFDK, tecrübeli hocaya 4 maç men verirken yardımcısı Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi.
Böylece sarı-kırmızılı kulübede son 10 ayda Terim 17, Hasan Şaş 16, Ümit Davala ise 4 maç ceza alırken teknik heyet toplamda 37 maçlık bir cezayla karşı karşıya kaldı.
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