Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık men cezası ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in sözleri:

"19.05'İ TFF'YE YAKIŞTIRAMADIM!"

"Her camia için kutsal değerler vardır. Bunlardan biri da bizim için 19:05'tir. Bu ceza açıklamasının saat 19:05'te yayına girmesi, beni canlı yayına getirdi. Bunu yakıştıramadım. TFF, herhangi bir kulübün mensubu değildir. Belli bir takıma karşı mevzilenirseniz, bu o cepheyi kuranlara hayır getirmez. Kötü niyetinizin olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip hatalar iyi niyetle, tesadüfle açıklanamaz. Sevgili hocam ile bu konuyu görüştüm. 'Hocam organize kötülük derken, herhangi bir kurumu, TFF'yi hedef aldınız mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi ve bize karşı tepkilerin organize sürdüğünü söyledi, bundan dolayı açıklamayı yaptığını belirtti."

"HAKEMLER BİZE KARŞI ÇOK CESUR!"

"Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar. Kayseri'deki saldırıyla ilgili bir ceza verilmedi. Hocamızla konuştuk, bize %43 oranın sarı kart veriliyor. İsim vermiyorum, rakibimiz 19 faul yapıyor 0 sarı kart, bizim 9 sarı karta, 4 sarı, 2 kırmızı kart! Bu düzgün olarak devam ediliyor. 2 faulümüzden 1'ine sarı çıkıyor. Hakemler, Galatasaray'a karşı çok cesur. Diğer maçlarda da cesur olsunlar. Sevgili hakemlerimiz neden bize karşı bu kadar cesur? Tepkilerden biri bu. Bu ne derece organize? Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı."

"ALİ DÜRÜST'ÜN İSTİFASI İLE ALAKAMIZ YOK"

"Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik. Siz Ali Dürüst'ü istifa ettikten sonra tekrar TFF'ye döndürdünüz, 3 hakemi askıya aldırdınız dediler. İki olayla da en ufak ilgimiz yok. Ali Bey, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz ama bizim onunla özel bir görüşmemiz de yok, özel bir talebimiz de yok."

FİKRET ORMAN'A SALVO!

"Kulüpler Birliği başkanı olduktan sonra çıkıp Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğu lekelidir dediğiniz anda, TFF'ye en ağır hakareti yapmış olursunuz. Burada da hukuken açık var. Siz şu algıyı yaratamazsınız: Galatasaray'ın lehine hata yapanları cezalandırırım, aleyhine hata yapanları onurlandırırım. Bu olmadı. Men dakka dukka."

"ORANTISIZ CEZAYA KARŞIYIM"

"Bu zihniyetin, bu sistemin değişmesi gerek. Çağı yakalamak istiyorsak, Türk futbolunu temsil etmek istiyorsak, bunu tebarüz etmek zorundayız. Eski kafayla, köhnemiş zihniyetlerle, fanatik düşüncelerle hiçbir yere gelemeyiz. Açıklamayı 19.05'te yayınlayan zihniyete karşıyım. Orantısız cezayı veren zihniyete karşıyım. Siz bizim feryadımızı duymayacaksınız, kendinize göre cezayı vereceksiniz. Buna şiddetle karşıyım."

"CEZAYI ASLA ONAYLAMIYORUZ"

"Silah ile tehdit edilenlere 11 gün ceza verildiğini gördük. Ona verilsin demiyorum ama eşitlik ilkesi varsa her şey eşit olmalı. Rakip takım teknik direktörü çok ağır konuşmuş. Ben izleyemedim, sinirim bozuldu. Hocamıza verilen cezayı asla onaylamıyoruz. Yanlış hesabın, yanlış kararın bir şekilde düzeltileceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Tahkim'de çok ciddi hukukçuların olduğunu biliyorum. Böyle bir ceza bana inandırıcı gelmiyor. Türkiye'nin huzura, barışa çok ihtiyacı var. S400'le başlarım, doğu-batı hep problem. Bu ülke hak etmediği birçok sıkıntının içinde ama hepsi geçecek. Bu arada insanların tek deşarj yolu olan futbolda neden düşmanlıklar yaratıyoruz?"

"FİKRET ORMAN'DAN ŞUNU İSTİYORUM..."

"Sevgili Fikret Orman başkanımdan şunu istiyorum: Deme güzel kardeşim. Bir taç yanlışından yediğin golü şampiyonluk lekelemeye kadar götürme, yapma. Herkes güzel transferler yaptı. Bırakın çimende adil mücadele olsun. Ben bugüne kadar hiçbir camiaya kötü bir laf söylemedim, söylemem. Her camia iç içe, bir kardeş bir takımlı, bir kardeş başka takımlı. Saygılı olalım. 19.05 yüreğimizi yaraladı! Galatasaray ne kadar yücelirse, rakiplerimiz de o kadar yücelir. Biz, rakibimiz kadar güçlüyüz. Bütün büyük güçlerin arkasında her zaman çok güçlü rakipler vardır."

'ÜÇLÜ' AÇIKLAMASI!

"Üçlü için Beşiktaş camiası ayağa kalkmış. Ben sanıyordum ki biz üç şampiyon olunca, bu ortaya çıktı. Beşiktaşlı da çıkardıysa tebrik ederim. Ama bana bilgi geldi, Eskişehirsporlu amigo Orhan çıkarmış. Ben yeni öğrendim. Üçlüyü bir yabancı futbolcunun çektirmesi... Nasıl yaptın bunu dedim Falcao'ya. Ben düzenli olarak 1.5 - 2 aydır maç izledim, öğrendim dedi."