TFF'den 19.05 açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını dün açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesabından saat 19.05'te yapılan paylaşım, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Fatih Terim'in 4, Ümit Davala'nın 3 maç ceza aldığı kararların yanı sıra, Ümit Davala'ya verilen 19.500 TL'lik ceza da Galatasaray'ın kuruluş yılına gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 19.05'te açıklanan kararlara tepki gösterirken, TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bahçıvan, TFF paylaşımının 19.05'te yapılmasının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.