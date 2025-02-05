Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!

İstanbul'dan çalıntı çek vererek aldıkları 4 TIR dolusu zücaciye malzemesi ile kayıplara karışan 5 şüpheli yakalandı.

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DHA'nın haberine göre polis çalınan yaklaşık 10 milyon değerindeki zücaciye eşyalarını Yalova ve Sakarya'da yapılan baskınlarda ele geçirdi.

TIR'LARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden mağdur firmanın yetkilisi 4 ayrı çek veren bir kişinin kendilerinden toplam 9 milyon 800 bin lira değerinde zücaciye malzemesi aldığını, ancak malları TIR'lara yükleyip gönderdikten sonra çeklerin çalıntı olduğunu öğrendiklerini söyledi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis malları taşıyan TIR'ların izini sürerek şüphelilere ulaştı. İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerinin sürdürdüğü baskınlarda çalınan zücaciye malzemeleri Sakarya'da bir depoda bulundu. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan yaklaşık 10 milyon liralık zücaciye malzemesi ise sahibi olan firmaya iade edildi.