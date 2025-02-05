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        Haberler Gündem Güncel Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar! | Son dakika haberleri

        Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!

        İstanbul'da dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Olayda çalıntı çekle 10 milyon liralık zücaciye eşyası çalan şüpheliler, TIR'ların izi sürülerek yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:28
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        Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!
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        İstanbul'dan çalıntı çek vererek aldıkları 4 TIR dolusu zücaciye malzemesi ile kayıplara karışan 5 şüpheli yakalandı.

        DHA'nın haberine göre polis çalınan yaklaşık 10 milyon değerindeki zücaciye eşyalarını Yalova ve Sakarya'da yapılan baskınlarda ele geçirdi.

        TIR'LARIN İZİ SÜRÜLDÜ

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden mağdur firmanın yetkilisi 4 ayrı çek veren bir kişinin kendilerinden toplam 9 milyon 800 bin lira değerinde zücaciye malzemesi aldığını, ancak malları TIR'lara yükleyip gönderdikten sonra çeklerin çalıntı olduğunu öğrendiklerini söyledi.

        1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis malları taşıyan TIR'ların izini sürerek şüphelilere ulaştı. İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

        Polis ekiplerinin sürdürdüğü baskınlarda çalınan zücaciye malzemeleri Sakarya'da bir depoda bulundu. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan yaklaşık 10 milyon liralık zücaciye malzemesi ise sahibi olan firmaya iade edildi.

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