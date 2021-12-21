TCMB'den TL desteği açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verdiğini duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabilecek. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak.
Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:
''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım
fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde
mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.
Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak
finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;
• 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı
veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu
hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde
destekten yararlanabileceklerdir.
• Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.
• Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade
sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım
fonu sahibine ödeme yapılacaktır.
• Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve
faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.
• Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından
büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.
• Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır.''
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