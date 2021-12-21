'90 günlük fırsat penceresi açıldı'

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tedbirlerle yeni ekonomi modelinin başarısı için fırsat penceresi açıldığını söyledi.

Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayan Aran, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile 90 günlük fırsat penceresi açıldığını aktardı.

'VADE 90 GÜNE ÇIKMALI'

Mevduatta en uzun vadenin 60 gün olduğunu hatırlatan Aran ''Eğer bunu 90 güne çıkarıp müşterilerimizi ikna edersek önemli bir kazanım olur. Vatandaşın 90 günlük mevduata nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Aslında müşterilerimizin yapmadığı bir şey değil. Ama kararlılık göstermeleri gerekiyor. Bu öngörülebilirliğin bir testi olacak'' dedi.

'YARINA HAZIR OLABİLİR'

Bankaların bu gece yapacağı çalışmayla yarına hazır olacağını düşündüğünü kaydeden Aran ''Ürün çok yeni. Mutlaka içinde birtakım değiştirilmesi gereken yanlar olabilir. Bunu ileride konuşuruz diye düşünüyorum'' diye konuştu.

'1.75 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ BOZDURULDU'



Dün akşamdan sabah 10'a kadar 1.75 milyar dolarlık döviz bozulduğunu aktaran Aran, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın Hazine'ye yükünün 1-2 çeyrek sürebileceğini, sonrasında normalleşme olacağını öngördü.

'KREDİ FAİZLERİNE DE YANSIR'

Aran, kararların hızlı bir şekilde kredi faizlerine de yansıyacağını ifade etti. Aran ''Kredi faizlerinde hızlı bir düşüş ve vade uzaması bekliyorum'' dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ''Son düşüş yabancı para sahiplerinin TCMB'den daha güçlü olduğunu gösterdi. Asıl önemli olan piyasanın ikna olması. Biz bize kaldığımızda bir sorun görmüyorum. Yabancılar bile olsa artık döviz üzerinde bir risk yok'' diye konuştu.

'İLETİŞİME DİKKAT'



İletişime dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aran Birinci önceliğimiz enflasyonun ve beklentilerinin düşmesi olmalı. Enflasyonu çözmeden yatırımcıyı ikna etmemiz mümkün değil'' ifadesini kullandı.

Aran'ın konuşmasının tamamı şöyle:

Bu dönemi elbirliğiyle yönetmeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce yeni ekonomik modeli anlamaya çalıştık ve desteğimizi sunmaya çalıştık. Kısa vadede bu model için yapılacaklar üzerinde çaresiz kalıyoruz. Bu önemli bir açmazdı. Bildiğimiz tek enstrüman faiz olduğu için hep faizi konuştuk.

Yeni Bakan Nureddin Nebati, Dolmabahçe'de bizleri topladığında 'Faizi unutuyorsunuz, faiz dışında ne yapabileceğimizi' konuşalım mesajı verdi.

Dün akşamki tedbirlerle birlikte dövizdeki kazanımı TL'de kalarak sağlayacak bir enstrüman oldu. Biz Dolmabahçe'deki toplantıda dövize endeksli tahvil diye not almıştık. Yeni ekonomik modelin başarısı için ortam yaratıldı. Dün tarihi bir gün oldu, trendin kırıldığı bir gün oldu.

Dün bize yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. Umarım bu sefer bu fırsatı iyi kullanırız.

Hazine'ye yük bir iki çeyrek sürebilir, sonrasında normalleşme olur.

'FIRSAT PENCERESİ AÇILDI'

Dün bize yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. 90 günlük bir fırsat penceresi açılmış oldu. Umarım bu sefer bu fırsatı iyi kullanırız.

Yatırım araçlarını çeşitlendirmek bizim görevimiz. Sürekli kamunun bir finansal ürün tasarlaması doğru değil. Sanırım faiz dışında bir imkan olduğunu göstermek için böyle bir enstrüman yaratıldı. Ama bankacılık için bizim görevimiz yaratıcı olarak yatırım araçlarını çeşitlendirmek.

En uzun vadenin 60 gün olması çok doğru değil. Eğer bunu 90 güne çıkarıp müşterilerimizi ikna edersek önemli bir kazanım olur. Çünkü vade uyumsuzluğu baskı yaratıyordu.

'VATANDAŞ 90 GÜNE NASIL TEPKİYİ VERECEK?'

Fakat bunu yaşayarak göreceğiz. Vatandaşın 90 günlük mevduata nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Aslında müşterilerimizin yapmadığı bir şey değil. Ama kararlılık göstermeleri gerekiyor. Bu öngörülebilirliğin bir testi olacak.

Ürün çok yeni. Mutlaka içinde birtakım değiştirilmesi gereken yanlar olabilir. Bunu ileride konuşuruz diye düşünüyorum.

Dün akşamdan sabah 10'a kadar 1.75 milyar dolarlık döviz bozuldu. İhtiyaç sahiplerinin almasıyla kur 13'te dengelendi. Sağlıklı bir durum.

'YIL SONUNA KADAR KUR BU DENGEDE GİDER'

Yıl sonuna kadar bu dengede gider ve kura bakmayız diye umut ediyorum.

'MÜŞTERİLERİMİZİN GÜCÜ MB'DEN DAHA YÜKSEK'

Son düşüş yabancı para sahiplerinin TCMB'den daha güçlü olduğunu gösterdi. Asıl önemli olan piyasanın ikna olması. Biz bize kaldığımızda bir sorun görmüyorum. Yabancılar bile olsa artık döviz üzerinde bir risk yok.

'İLETİŞİME DİKKAT ETMEK GEREK'

Fırsat penceresi açıldı ama iletişime dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerekiyor.

'ENFLASYONU ÇÖZMEDEN YATIRIMCIYI İKNA EDEMEYİZ'

En büyük kırılganlığımız enflasyon ve enflasyon beklentileri. Getiri eğrisini mutlaka lehimize dönüştürmemiz gerekiyor.

90 günlük süre kabul edilirse vatandaş tarafından geliştireceğimiz araçların sayısı ve çeşitliliği de artacak. Bu noktada bankacılığın enflasyonun ineceğine katkı sunacağına inanıyorum. Yüksek enflasyon ile faiz arasındaki uçurum enstrümanları sınırlıyordu.

'ENFLASYON HASTALIK, FAİZ YÜKSEK ATEŞ'

Enflasyonu bir hastalık olarak nitelendiriyorum. Faiz yüksek ateş. Ama asıl çözmemiz gereken hastalık enflasyon. Enflasyonu çözmeden yatırımcıyı ikna etmemiz mümkün değil. Birinci önceliğimiz enflasyonun ve beklentilerinin düşmesi olmalı.

TBB'deki toplantıdan sonra arkadaşlarımız bu gece yapacağı toplantıyla yarına bile hazır olabilir. Ben bankaların bu gece yapacağı çalışmayla yarına hazır olacağını düşünüyorum.

Sisteme güven duymak çok önemli. Yastık altının geri geleceğini düşünüyorum. Bunun da izlerini görüyorum. Bugün efektif girişi gördük. Son 3 günü çıkarırsak İş Bankası özelinde yılbaşından bu yana 7,2 milyar dolarlık efektif girişi oldu. Sağda solda çıkan haberler dolayısıyla efektif çıkışı görülmüştü son günlerde. Artık bu gibi haberler tartışma dışında kalır diye düşünüyorum.

Dünkü kararla birlikte TCMB'nin politika faizi daha önemli hale gelmiştir. Artık politika faizi herkes için belirleyici oluyor.

'KREDİ FAİZLERİNDE HIZLI BİR DÜŞÜŞ VE VADE UZAMASI BEKLİYORUM'

İlk başta 90 günle başlar, ama vade dönüşlerinde uzayarak bir yıla çıkar. Eğer bir yıla çıkarsak başarılı olduk demektir ama 90 günde kalırsak sorun var anlamına gelir.

Dünkü kararlar öncesine göre kredi faizlerinde çok daha uygun bir ortam var. Çünkü kurdaki baskı ve öngörülemezlik bizim en büyük sorunumuzdu. Kredi faizlerinin indirilememesinin nedeni buydu. Ben kredi faizlerinde hızlı bir düşüş beklerim.

Bu sistemde risk müşterilerinin kabul edip etmemesi konusunda olur. Müşterilerimizin bu modele inanıyor olması, birikimlerini burada değerlendiriyor olması önemli. Bunun sağlanamaması bir risk. Müşterinin bunu beğenmemesi bir risk. Şimdi üzerimize düşen 90 günde müşterilerimize iyi bir deneyim yaşatmak. Riskimiz 90 günün sonunda belirlenecek.

İş Bankası'ndaki yabancı para mevduatı 32 milyar dolar. Çok ciddi bir şekilde içerde zaten vatandaşımız uzun pozisyonda. Firmalar kurdaki hareketten korktukları için 64 milyar dolar uzun pozisyondalar.

Biz bize kalsak da döviz üzerinde bir risk yok. Dövize olan ihtiyaç nedeniyle tüm talepler karşılanabilir durumda. Bizim zorlandığımız bölüm spekülatif talepti. Spekülatif talebi bu yolla karşıladığımızda bir risk olmadığını düşünüyorum. Hazine üzerindeki yükün zaman geçtikçe hafifleyeceğini aynı KGF tüm kredilere devlet bir garanti vardı.

O kredilerin çok azı battı. O krediler piyasanın ayakta kalmasını sağladı. Hazinenin üzerindeki yük zamanla azalacak.