TCMB'den Kur Korumalı TL Mevduat uygulama talimatı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı yayınladı. Talimatta, kur korumalı TL mevduatında vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda korumasının esas olduğu vurgulandı.

Talimata göre 20 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan döviz, yurt içi yerleşik gerçek kişi hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek. Bankalar satın aldığı dövizleri saat 17:00’ye kadar Merkez Bankası'na bildirecek ve toplu şekilde söz konusu hesaplara aktaracak.

Banka vade sonunda, hesap sahibine tahakkuk eden faiz veya kâr payını Merkez Bankası'na bildirecek.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda banka tarafından hesap sahibine anapara + faiz/kâr payı ödenecek.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda banka tarafından hesap sahibine anapara + faiz/kâr payı + kur farkı ödenecek.

Banka kayıtları ile Merkez Bankası kayıtlarının mutabakatı sonrasında vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın faiz/kâr payından yüksek olması durumunda; kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz/kâr payı düşülerek oluşan bakiye Merkez Bankası'nca aynı gün ilgili bankanın hesabına aktarılacak.

VADE BOZULURSA DÜŞÜK KURDAN GÜNCELLENECEK

Talimatta ''Vadeden önce çekim yapılırsa düşük olan kurdan bakiye güncellenir'' denildi. Buna göre hesap vadeden önce kapatılırsa, hesap bakiyesi çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan güncellenecek.

İŞTE O TALİMAT

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü ile ilgili talimatın ilgili kısımları şöyle:

MADDE 4- (1) 20/12/2021 tarihinde mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan döviz, yurt içi yerleşik gerçek kişi hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru (Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında

bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan

edilen döviz alış kuru) üzerinden Türk lirasına çevrilir.



(2) Sisteme katılmak isteyen bankalar nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılır ve bankanın topladığı taleplere ilişkin olarak satın aldığı dövizler saat 17:00’ye kadar Merkez Bankası'na bildirilir ve toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılır.



(3) Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler Ek-1’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilir.

(4) Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası'nca dönüşüm kuru üzerinden satın alınır.

(5) Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları Merkez Bankası'nca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilir. Saat 17:00’ye kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılır.



Vade sonunda kur farkının ödenmesi

MADDE 5 – (1) Vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esastır.

(2) Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda banka tarafından hesap sahibine anapara + faiz/kâr payı ödenir.

(3) Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda;

a) Faiz/kâr payı tutarı > kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + faiz/kâr payı ödenir.

b) Faiz/kâr payı tutarı < kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + faiz/kâr payı + “kur farkı – faiz/kâr payı” tutarı ödenir, Merkez Bankasınca bankaya “kur farkı – faiz/kâr payı” tutarı ödenir. Hesap sahibi toplamda kur farkı kadar getiri elde eder.



(4) Banka vade sonunda, hesap sahibine tahakkuk eden faiz veya kâr payını Merkez Bankası' na Ek-2’de yer alan bildirim formuna uygun şekilde bildirir. Banka kayıtları ile Merkez Bankası kayıtlarının mutabakatı sonrasında vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın faiz/kâr payından yüksek olması durumunda; kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz/kâr payı düşülerek oluşan bakiye Merkez Bankası'nca aynı gün ilgili bankanın hesabına aktarılır.

(5) Vadeden önce çekim yapılması durumunda;



a) Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankası'nca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.



b) Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Merkez Bankası'nın bildirilecek Türk lirası hesabına aktarılır ve bu işlemlere ilişkin bilgiler Ek-3’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankası'na aynı gün elektronik ortamda bildirilir.

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