TL ve döviz mevduatı olanlar ne yapmalı?

Merkez Bankası verilerine göre 10 Aralık itibarıyla Türkiye'de yerleşik gerçekk kişilerin 141.8 milyar dolar büyüklüğünde yabancı para cinsi mevduatı bulunuyor. Verinin yayımlandığı tarihte bu rakam 1.9 trilyon liraya denk geliyordu.
Yabancı para cinsi mevduatların toplam mevduatlar içindeki payının yüzde 63'e ulaşmasında kurdaki yükseliş etkili oldu. Son düşüşe rağmen dolar/TL 2021 genelinde yüzde 69'a yükseldi.
Kurdaki muhtemel yükselişten endişe duyan vatandaşların TL'ye yönelmesi için bu hafta iki farklı imkan sunuldu. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ında kurdaki yükselişin vade sonunda faiz getirisini geçmesi durumunda aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak. 20 Aralık itibarıyla döviz hesabı bulunanların TL vadeli mevduat hesabına geçmesi durumunda ise benzer şekilde fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak.
Dün gece Merkez Bankası'ndan yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre söz konusu hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak.
20 Aralık 2021 tarihinde ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabilecek.
Vadeden önce hesaptaki paranın çekilmesi durumunda kur farkı ödemesi yapılmayacak.
Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ:
'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları da dün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Söz konusu mevduat hesabında gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
MİNİMUM FAİZ POLİTİKA FAİZİ
Söz konusu hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak. Hesaplarda uygulanan minimum faiz oranı TCMB politika faizi kadar olacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
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