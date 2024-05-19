Boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti ilk kez el ele

YEDİ HAFTA SONRA İLK KEZ BİRLİKTE FOTOĞRAF

Bu alyanssız görüntü boşanma söylentilerini desteklese de çiftin yedi hafta sonra ilk kez el ele görüntü vermesi, çiftle ilgili merakı giderdi.

51 yaşındaki Affleck, Jennifer Garner ile evliliğinden olan 15 yaşındaki kızı Seraphina için düzenlenen bir resitale giderken alyanssız olsa da aynı etkinlikte 54 yaşındaki Lopez, nikah yüzüğünü takarken görüntülendi.

Bu etkinlik, çiftin haftalar sonra ilk kez görüldüğü olaydı. Çift, bir buçuk aydan fazla bir süre içinde halka açık bir şekilde bir araya gelişiydi.