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        Haberler Dünyadan Boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti ilk kez el ele - Magazin haberleri

        Boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti ilk kez el ele

        Ben Affleck, Jennifer Lopez ile boşanacakları söylentilerinin ortasında alyanssız görüntülendi. Ancak çift, yedi hafta sonra ilk kez birlikte görüntü verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:32
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          Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddilarının ardından yeni bir görüntü çok konuşuldu. Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ayrıldığı yönündeki dedikoduların ortasında evlilik yüzüğü olmadan görüntülendi.

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          Önceki gün otomobilinin direksiyonunda fotoğraflanan ünlü oyuncunun, sol elinin yüzük parmağında alyans olmaması dikkat çekti.

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          YEDİ HAFTA SONRA İLK KEZ BİRLİKTE FOTOĞRAF

          Bu alyanssız görüntü boşanma söylentilerini desteklese de çiftin yedi hafta sonra ilk kez el ele görüntü vermesi, çiftle ilgili merakı giderdi.

          51 yaşındaki Affleck, Jennifer Garner ile evliliğinden olan 15 yaşındaki kızı Seraphina için düzenlenen bir resitale giderken alyanssız olsa da aynı etkinlikte 54 yaşındaki Lopez, nikah yüzüğünü takarken görüntülendi.

          Bu etkinlik, çiftin haftalar sonra ilk kez görüldüğü olaydı. Çift, bir buçuk aydan fazla bir süre içinde halka açık bir şekilde bir araya gelişiydi.

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          Söylentilere rağmen ikili, resitalde her zamanki gibi görünüyordu. Jennifer Lopez ile Affleck, etkinliğin yapıldığı salonun dışındaki bir otoparkta sohbet ederken görüldü. Bu sırada Lopez, elinde çiçek taşıyordu.

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          İlişkilerine tam 17 yıl sonra, 2021'de kaldıkları yerden devam eden ve birlikteliklerini 2022'de nikâh masasında resmileştiren Jennifer Lopez ile Ben Affleck çiftinin evliliklerinin biteceği söylentisi bir süredir ortada dolaşıyor. Çiftin evlerini ayırdıkları bile söylendi.

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          Çiftin ayrılık söylentileriyle ilgili Entertainment Tonight'a konuşan bir kaynak, "Farklı kişilikleri ve birlikte olmaya yeterince zaman ayıramamaları nedeniyle aralarındaki ilişkinin pek iyi olmadığı aşamalardan geçtiler. Her zaman aynı fikirde değiller. İkisinin de aileleriyle ilgilenmek ve iş sorumlulukları arasında çok fazla sorunu var ve bu onlar için çok şey ifade ediyor" dedi.

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