Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Taksici katilinin cezası belli oldu! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Taksici katilinin cezası belli oldu!

        İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıyer'de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürdükten sonra taksiyle kaçan İran uyruklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Yoosef Bagherian Gharehtapeh ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

        İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Yaşar Yanıkyürek'in ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

        "CANİCE BİR CİNAYET İŞLENMİŞTİR"

        Duruşmada söz verilen taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, "Canice bir cinayet işlenmiştir. Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mütalaasında Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi.

        REKLAM

        "30 TANE HAFIZA İLACI KULLANDIĞIM İÇİN HATIRLAMIYORUM"

        Duruşmada savunma yapan sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, "Ülkeye kaçak yolla girmedim. Ben 30 tane hafıza ilacı kullandığım için olayı hatırlamıyorum. Olaydan sonra tüm ilaçları aldılar, beni dövdüler. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Araca bindiğimizi hatırlıyorum. Beni çok dövdüler bir şey hatırlamıyorum. İlaçlarımı da aldılar" dedi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın samimi pişmanlık göstermediğini değerlendirerek cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme hakimi karardan sonra Yaşar Yanıkyürek'in ailesine, "Ölüyü geri getirmez. Allah gani gani rahmet eylesin" diyerek başsağlığında bulundu.

        REKLAM

        İDDİANAME

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahlı yağma' suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı
        Habertürk Anasayfa