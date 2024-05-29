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        Haberler Gündem Güncel "Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te" - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Bakan Tunç açıkladı! Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:14
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        "Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te"
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme' konusundaki çalışmalara ilişkin, "Burada dengeyi iyi korumamız lazım. Hayvanlarımızı koruyalım; ama tabii ki insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir 'orta yol' bulunması gerekecek" dedi.

        DHA'da yer alan habere göre Bakan Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Bakan Tunç, AK Parti grubunun 'sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme' konusundaki çalışmalarına ilişkin, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir taslak çalışması yapmıştı. Ve bu taslak çalışması Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz elbette bunu değerlendireceklerdir.

        "TEDBİR ALMAK GEREKİYOR"

        Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz biz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, o komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda; 'evcil hayvan', 'sahipsiz hayvan' gibi tanımlar netleştirilmişti ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda, hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor" diye konuştu.

        Ama diğer yandan özellikle sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini ve bunun giderek arttığını gördüklerini kaydeden Bakan Tunç, "Ölümlere yol açan, yaşlılara ve çocuklara saldıran, trafik kazalarına neden olan durumlar söz konusu oluyor; bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve kurumlara düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Burada dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım; ama tabii ki insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir 'orta yol' bulunması gerekecek" dedi.

        Bakan Tunç, sokak köpeklerinin uyutulacağını yönündeki tartışmalara ilişkin de, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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