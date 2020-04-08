Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını etkisiyle uluslar arası piyasalarda akaryakıt fiyatları dalgalanma devam ediyor. Motorinin ton fiyatı artarken, benzinin bir miktar gevşedi. Motorin, 296 dolara yükseldi. Benzinin tonu da 215 dolardan, 211 dolara geriledi. Motorine, bu gece 15 kuruş zam hesaplanıyor. Sektör temsilcileri, benzinde şimdilik bir fiyat hareketinin söz konusu olmadığını kaydetti.