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Mersin'de olay, saat 05.30 sıralarında, Erdemli ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi.

EVDEN ALEVLERİN YÜKSELDİĞİNİ GÖRDÜLER DHA'da yer alan habere göre Neşet Kaya'ya (42) ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü.

ANNE İLE OĞLU EVDE YANMIŞ HALDE BULUNDU Yatak odasında Nurgül Kaya (40) ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) yanmış cesetleri bulundu. Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA DA OTOMOBİLDE YANARAK ÖLMÜŞ Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ Evdeki yangından kısa süre sonra otomobilde yanıp ölen Kaya ile eşi ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Neşet Kaya'nın eşi ve oğlunu yaktıktan sonra kendini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.