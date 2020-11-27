Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) zorunlu karşılık hamlesi geldi. Bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında TCMB nezdinde bulundurmaları gereken mevduat oranında değişiklik yapıldı. Banka zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası ve yabancı para cinsi kısa vadeli mevduatlarda 2 puan artırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

VADESİZ VE KISA VADELİ MEVDUATLARDA ARTIRILDI

Türk Lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. 6 aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 4'te, 1 yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 2'de, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 1'de tutuldu.

Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 13'te tutuldu.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİNDE DE YER ALMIŞTI

TCMB bugün yayımladığı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özette de zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunun değerlendirildiğini belirtmişti. Para Politikası Kurulu Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Özette ''Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunu değerlendirdi'' denildi.

'SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

–25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

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