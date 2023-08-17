Memura yeni zam oranı ne olacak? Bakan Işıkhan teklifi açıkladı!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen memura yeni zam oranı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

- "Bugün sizlerle paylaşmak istediğim ikinci teklifimiz ile memur ve memur emeklilerimizin yaşam standartlarını daha iyi bir yere taşımayı hedefliyoruz."

- "Tekliflerimizi, memurlarımızın refah ve mutluluğunun ülkemizin gelişimi için kritik bir rol oynadığını bilerek hareket ederek oluşturuyoruz."

- "Devlet yönetimi ciddi bir iştir ve hassasiyet gerektirir. Biz 21 yıldır sürekli sosyal adaleti sağlamaya ve eşitliği gözetmeye önem veriyoruz."

- "Sizlerden gelen tekliflerden anlaşıldığı gibi sadece mali haklar değil sosyal haklara yönelik de istekler bulunmaktadır."

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- "Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda madde olduğunu göstermektedir."

2024'TE YÜZDE 15+10, 2025'TE YÜZDE 6+5

- "1. Dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız."

- "2. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız"

- "3. Görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarda yapılması"

- "4. Mobbing izleme kurumunda sendika temsilcilerin yer alması, yıllık izinler dışında hac izni verilmesi, TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilmesi konusunda istişare edeceğiz."

- "2024 yılı ilk 6 ay yüzde 15 ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 yılı ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5."

- "Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve daha devam ettiğini belirtmek isterim. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşması için elimizden geleni yaptığımızı da bildirmek isterim."

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