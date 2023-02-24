MEB'den deprem bölgesinde yer değiştirme açıklaması!

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bakanlıkta bir araya geldi.

MEB PERSONELİNİN YER DEĞİŞİKLİĞİ

DHA'da yer alan habere göre toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı. Toplantıda; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illeri kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve bakanlık personelinin yer değişikliği ele alındı.

MAZERET HAKKI 3'E ÇIKARILDI

Yılda 2 kez yapılan mazeret tayini hakkı, deprem bölgesinde 3'e çıkarıldı. Mazeret tayini hakkı, OHAL ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.

OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

NORMA BAKILMADAN ATAMA YAPILACAK

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları yapılacak. Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.